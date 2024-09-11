"На мой взгляд, у Мангаша есть одно большое преимущество — это универсальный фланговый игрок. Он может играть на трех позициях слева, что для "Спартака" большой плюс. Он поможет команде, тем более что у красно-белых всегда большие амбиции. Конечно, Мангаш — не самый опытный игрок, но, думаю, здесь он сможет быстро адаптироваться", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
Вчера, 10-го сентября, московский "Спартак" объявил о переходе защитника Рикарду Мангаша из португальской "Витории Гимараэш", сумма сделки составила 2,5 миллионов евро. В прошлом сезоне Мангаш провел во всех турнирах 28 матчей и отметился одним забитым мячом и восьмью результативными передачами.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 4 миллионов евро, защитник подписал контракт с красно-белыми до лета 2026 года.
После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от петербургского "Зенита" на три очка. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", которое занимает девятое место.
Паулу Барбоза: Мангаш - универсальный фланговый игрок, он поможет "Спартаку"
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о переходе Рикарду Мангаша в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"