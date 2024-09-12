Напомним, Сергеев пополнил состав "Крыльев Советов" в летнее трансферное окно, подписав контракт до 2027 года. Футболист уже выступал за самарскую команду с 2020 по 2022 год, после чего перешел в "Зенит".
- Мы очень ждали Сергеева. И за те пять дней, что Ваня находится в команде, он показал, что пришел сюда играть, а не отбывать номер! Видно, что получает удовольствие от тренировок, - цитирует наставника самарского клуба "СЭ".
29-летний форвард провел в этом сезоне за "Зенит" три игры и отметился одним ассистом. Сергеев оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро.
Наставник "Крыльев Советов" Осинькин: Сергеев показал, что пришел сюда играть, а не отбывать номер
Игорь Осинькин, наставник самарских "Крыльев Советов", прокомментировал переход в команду форварда Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Зенит"