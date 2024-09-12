"Спартак" усилился этим летом. Деньги у красно?белых были всегда. Другой вопрос, как ими распоряжаться. До этого было слишком много неудачных покупок. Сейчас, кажется, что с некоторыми игроками угадали — тот же Барко выглядит неплохо. Состав нельзя назвать звездным, но он вполне конкурентоспособен", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Этим летом московский "Спартак" приобрел полузащитника "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко за 14 миллионов евро, аргентинец провел за красно-белых во всех турнирах восемь матчей и отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также красно-белые приобрели защитника Маркиньоса и Рикарду Мангаша, а также нападающих Игоря Дмитриева и Виллиана Жозе и голкипера Александра Довбню.
После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо".
Канчельскис: состав "Спартака" нельзя назвать звездным, но он вполне конкурентоспособен
Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о московском "Спартаке".
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