"Сауль неплохо заявил о себе в прошлом сезоне и это тот типаж нападающего, который должен расти и развиваться! Думаю, что Гуарирапа принесет пользу ЦСКА! Вопрос в другом, как "Сочи" отпускает очень важного для команды игрока, имея цель выхода в РПЛ?! Здесь у меня полное недоумение, особенно учитывая, что команда начала сезоне неубедительно!", - цитирует Корнеева "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА. В прошлом сезоне форвард провел за южан во всех турнирах 11 матчей и отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.
В субботу, 14-го сентября, команда Марко Николича примет на своем поле петербургский "Зенит" в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. После 7-ми сыгранных туров московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков.
Корнеев: думаю, что Гуарирапа принесет пользу ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался о возможном переходе Сауля Гуарирапы.
Фото: ФК "Сочи"