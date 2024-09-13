Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев и бывший полузащитник сине-бело-голубых Александр Рязанцев в ходе учебы на тренерскую лицензию категории "А" проходят стажировку в петербургском клубе.
Напомним, Малафеев защищал ворота "Зенита" с 1997 по 2016 год. На счету вратаря 442 матча за команду, воспитанником которой он является.
Рязанцев играл в "Зените" с 2014 по 2016 год. Осенью прошлого года он объявил о завершении игровой карьеры и был назначен на пост спортивного координатора столичного "Торпедо".
Источник: "Матч ТВ"
Бывшие игроки "Зенита" Малафеев и Рязанцев проходят стажировку в петербургском клубе
Вячеслав Малафеев и Александр Рязанцев стажируются в "Зените".
Фото: "Матч ТВ"