"Пока мы не знаем, где окажется Денис. Мы пробовали найти Денису клуб в России. В том числе над этим работал его отец, который тоже тренирует в России, но на данный момент никаких предложений у нас нет. Есть ли вероятность, что Денис завершит карьеру? Да, такая вероятность есть. У него недавно родился сын, и он хочет проводить больше времени с семьей", - цитирует агента Sport24.
Денис Черышев покинул итальянскую "Венецию" этим летом на правах свободного агента, в прошлом сезоне полузащитник провел во всех турнирах десять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 500 тысяч евро. На счету полузащитника 33 матча за сборную России и 12 забитых мячей.
Ранее россиянин выступал за ряд испанских клубов: мадридский "Реал", "Валенсию", "Вильярреал" и "Севилью". Сообщалось, что Черышев может продолжить карьеру в России, интерес к игроку проявлял "Пари НН". Трансферное окно в России закрылось сегодня ночью.
Агент Черышева заявил, что футболист может завершить карьеру
Футбольный агент Жорди Саллес заявил, что экс-игрок сборной России Денис Черышев может завершить карьеру.
Фото: ФК "Венеция"