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Агент Дивеева рассказал о состоянии защитника перед матчем с "Зенитом"

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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не могу сказать, сыграет ли Дивеев с "Зенитом". Восстановление Игоря — по плану. Он нормально тренируется с командой, но игра — не тренировка. Решение принимает врач Эдуард Безуглов и тренерский штаб", - цитирует агента "Чемпионат".

Сегодня, 14-го сентября, московский ЦСКА примет на своем поле петербургский "Зенит" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.

После 7-ми сыгранных туров команда Марко Николича располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России и отстает от команды Сергея Семака на четыре очка. Напомним, что петербуржцы лидируют в РПЛ с 17-ю набранными очками в своем активе.

ЦСКА Игорь Дивеев Зенит
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