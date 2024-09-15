"Мне бы хотелось поговорить с тем арбитром.. Как его там… Москалевым. Когда он не поставил пенальти в матче с "Локомотивом". Весь мир потом признал, что это пенальти, а он в тот момент говорил, что пенальти нет. Если я играю в мяч, а мне потом бьют по ноге, то это и есть накладка и пенальти. А Москалев говорил, что это накладка и не пенальти. Вы понимаете, насколько бесполезно разговаривать на эту тему", - заявил Карпин.
"Ростов" уступил "Краснодару" (0:2) в матче 8-го тура чемпионата России. Дублем в составе "быков" отметился полузащитник Эдуард Сперцян. Наставник "Ростова" Валерий Карпин после матча заявил, что если начнет говорить о судействе, его дисквалифицируют пожизненно. Главным арбитром матча с "Краснодаром" был Василий Казарцев.
Судья Владимир Москалев обслуживал встречу "Локомотива" и "Ростова" в 5-м туре РПЛ. "Железнодорожники" тогда одержали победу со счетом 3:2. На 61-й минуте встречи защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси столкнулся с игроком "Ростова" Максимом Осипенко в штрафной столичного клуба. Москалев не увидел оснований для назначения пенальти.
Источник: "РБ Спорт"
Карпин: я бы поговорил с Москалевым. Когда он не поставил пенальти с "Локо", весь мир потом признал, что это ошибка
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил работу арбитра Владимира Москалева.
Фото: РИА Новости