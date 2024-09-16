"Важен дух победителя. У "Зенита" он есть, а у "Спартака" - нет. Все довольны, как они сыграли в Санкт-Петербурге. Но если вы рады, что не можете обыграть команду, которая играла вдесятером, о каком духе победителя может идти речь? А "Зенит" наоборот - тяжело, но вырвал ничью", - заявил Филимонов.
После 8-ми туров чемпионата России "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 15 набранных очков. В 8-м туре московский "Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1). "Зенит" в 8-м туре переиграл ЦСКА (1:0).
Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 20-ю очками из 24-х возможных. Отрыв от 2-го места составляет 2 очка. Очный матч между "Зенитом" и "Спартаком" проходил в Санкт-Петербурге в рамках 6-го тура. Игра завершилась безголевой ничьей.
Источник "Чемпионат"
Филимонов: важен дух победителя. У "Зенита" он есть, а у "Спартака" - нет
Экс-голкипер сборной России Александр Филимонов рассказал, чем "Зенит" отличается от "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"