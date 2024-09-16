"Пригласить Дидье Дрогба в Россию? Думаю, это не проблема. Я готов его пригласить. Думаю, если все будет организовано, то он сможет приехать", - цитирует Ангбана "РБ Спорт".
Викторьен Ангбан выступает за махачкалинское "Динамо" на правах аренды с лета текущего года. Контракт полузащитника принадлежит "Сочи". На старте нового сезона Ангбан принял участие в 7-ми матчах махачкалинцев в РПЛ и Кубке России, но результативными действиями пока не отметился.
Экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба, известный по выступлениям за "Челси" и "Марсель", завершил карьеру в декабре 2018-го года.
Полузащитник "Динамо" Махачкала Ангбан: готов пригласить Дидье Дрогба в Россию
Полузащитник махачкалинского "Динамо" Викторьен Ангбан заявил, что может пригласить в Россию экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба.
Фото: официальный сайт "Челси"