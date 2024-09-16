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Полузащитник "Динамо" Махачкала Ангбан: готов пригласить Дидье Дрогба в Россию

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Полузащитник махачкалинского "Динамо" Викторьен Ангбан заявил, что может пригласить в Россию экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба.
Фото: официальный сайт "Челси"
"Пригласить Дидье Дрогба в Россию? Думаю, это не проблема. Я готов его пригласить. Думаю, если все будет организовано, то он сможет приехать", - цитирует Ангбана "РБ Спорт".

Викторьен Ангбан выступает за махачкалинское "Динамо" на правах аренды с лета текущего года. Контракт полузащитника принадлежит "Сочи". На старте нового сезона Ангбан принял участие в 7-ми матчах махачкалинцев в РПЛ и Кубке России, но результативными действиями пока не отметился.

Экс-форвард сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба, известный по выступлениям за "Челси" и "Марсель", завершил карьеру в декабре 2018-го года.

Динамо Мх Викторьен Ангбан Дидье Дрогба
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