"Как вы могли видеть, Чуни уже дебютировал в новой команде. Что касается платежа, все нормально", - цитирует Ангелоцци "РБ Спорт".
Форвард Марвин Чуни перебрался в казанский "Рубин" из итальянского "Фрозиноне" в последние дни трансферного окна. По данным СМИ, клуб из столицы Татарстана приобрел воспитанника мюнхенской "Баварии" за 2 миллиона евро.
Албанский нападающий дебютировал за "Рубин" в матче 8-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:2). Чуни появился на поле в перерыве и отыграл один тайм. Результативными действиями в дебютном матче 23-летнему форварду отметиться не удалось.
Гендиректор "Фрозиноне" Ангелоцци: как вы могли видеть, Чуни уже дебютировал в "Рубине". Платеж? Все нормально
Генеральный директор "Фрозиноне" Гвидо Ангелоцци высказался о ситуации с переводом средств из России за трансфер форварда Марвина Чуни в "Рубин".
Фото: официальный сайт "Рубина"