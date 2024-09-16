Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
17:00
УралНе начат
Торпедо
19:30
БалтикаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
19:30
УдинезеНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат

Гендиректор "Фрозиноне" Ангелоцци: как вы могли видеть, Чуни уже дебютировал в "Рубине". Платеж? Все нормально

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Фрозиноне" Гвидо Ангелоцци высказался о ситуации с переводом средств из России за трансфер форварда Марвина Чуни в "Рубин".
Фото: официальный сайт "Рубина"
"Как вы могли видеть, Чуни уже дебютировал в новой команде. Что касается платежа, все нормально", - цитирует Ангелоцци "РБ Спорт".

Форвард Марвин Чуни перебрался в казанский "Рубин" из итальянского "Фрозиноне" в последние дни трансферного окна. По данным СМИ, клуб из столицы Татарстана приобрел воспитанника мюнхенской "Баварии" за 2 миллиона евро.

Албанский нападающий дебютировал за "Рубин" в матче 8-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:2). Чуни появился на поле в перерыве и отыграл один тайм. Результативными действиями в дебютном матче 23-летнему форварду отметиться не удалось.

Фрозиноне Марвин Чуни Рубин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится