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"У него огромный потенциал". Гафин высказался о полузащитнике "Динамо" Гагнидзе

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Дмитрий Гафин, председатель совета директоров "Динамо", высказался о полузащитнике "бело-голубых" Луки Гагнидзе.
Фото: Сайт РПЛ
- Мы все знаем, что Лука Гагнидзе - качественный молодой футболист, игрок сборной Грузии. У него огромный потенциал. Я рад, что Лука забил свой второй мяч. Очень хочется видеть его прогресс в "Динамо", - цитирует Гафина "РБ Спорт".

21-летний Гагнидзе провел за "Динамо" в нынешнем сезоне РПЛ четыре матча и два раза поразил ворота соперников. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 1,8 млн евро.

"Динамо" набрало в этом сезоне 16 баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "бело-голубые" в гостях сыграют против "Спартака", матч пройдет 22 сентября, начало - в 16:30 мск.

Дмитрий Гафин Динамо Луки Гагнидзе
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