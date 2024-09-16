"Ни та ни другая команда не наиграли на победу. Для махачкалинцев такой результат можно считать успехом, а вот для "Спартака" это сравни поражению. "Спартак" играет с перепадами и ещё будет терять очки с соперниками такого уровня. Пока о чемпионстве не стоит даже заикаться. Станкович ещё ищет оптимальные сочетания футболистов. Команда ещё сырая, но "красно-белые" будут крутиться вокруг тройки в турнирной таблице", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Махачкалинское "Динамо" и московский "Спартак" встретились друг с другом 15 сентября в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч прошёл в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" и завершилась ничьей 1:1. На 20-й минуте счёт открыл нападающий "Спартака" Манфред Угальде, на 36-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник красно-белых Руслан Литвинов.
После 8 туров "Спартак", набрав 15 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Динамо" 9 очков, и дагестанский клуб располагается на девятой строчке. В следующем туре "Спартак" на своём поле 22 сентября примет московское "Динамо", а махачкалинцы в этот же день на выезде сыграют с "Ростовом".
Бубнов - о "Спартаке": команда ещё сырая, о чемпионстве не стоит заикаться
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о матче 8-го тура РПЛ, в котором махачкалинское "Динамо" и московский "Спартак" сыграли вничью (1:1).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала