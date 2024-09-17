"Европейским клубам русские футболисты не нужны из-за ситуации с СВО. Вы бы знали, сколько я стран обошёл за лето и в лучшем случае слушал фразу: "Да, мы посмотрим". Испанским, немецким и итальянским чемпионатам мы просто не нужны. Получается то, что получается. Есть у Джикии русский паспорт, а будь грузинский - всё было бы по-другому. Как минимум, могли бы поехать в Эмираты. А как видят, что человек русский, то сразу человек второго сорта", - сказал Шпинёв.
Напомним, с 2022 года FIFA и UEFA отстранили сборную России и российские клубы от участия в турнирах на клубом и национальном уровне. Вадим Шпинёв является агентом российских футболистов Алексея и Антона Миранчуков, которые этим летом перешли в новые клубы. Алексей перешел из итальянской "Аталанты" в клуб из США "Атланта Юнайтед". Антон не принял условия московского "Локомотива" и всё лето провел на рынке свободных агентов, в начале сентября он перешел в швейцарский "Сьон". Шпинёв также представляет интересы 30-летнего защитника Георгия Джикии, который в сентябре перешел в подмосковные "Химки".
Источник: Metaratings
Агент Шпинев: европейским клубам русские футболисты не нужны из-за ситуации с СВО
Футбольный агент Вадим Шпинёв рассказал о трудностях работы на трансферном рынке с трансферами российских футболистов.
Фото: РФС