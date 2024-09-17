"Какой российский игрок мог бы усилить "Динамо"? Тяжело сказать. Есть много хороших футболистов. Может быть, Максим Глушенков, он классно играл на старте чемпионат", - цитирует Овечкина "Советский Спорт".
После 8-ми сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 16 набранных очков.
Этим летом нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" за 6,3 миллионов евро. Россиянин записал на свой счет девять забитых мячей и одну результативную передачу в семи встречах за команду Сергея Семака во всех турнирах. На данный момент нападающий восстанавливается после травмы руки, полученной в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).
Хоккеист Александр Овечкин считает, что Максим Глушенков мог бы усилить "Динамо"
Российский хоккеист Александр Овечкин считает, что нападающий Максим Глушенков мог бы усилить московское "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"