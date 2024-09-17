Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
1 - 0 1 0
Рубин2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ювентус
3 - 0 3 0
ПСВ2 тайм
Янг Бойз
0 - 2 0 2
Астон Вилла2 тайм
Реал Мадрид
22:00
ШтутгартНе начат
Спортинг
22:00
ЛилльНе начат
Бавария
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Милан
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 0 1 0
Реал Сосьедад2 тайм

Хоккеист Александр Овечкин считает, что Максим Глушенков мог бы усилить "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский хоккеист Александр Овечкин считает, что нападающий Максим Глушенков мог бы усилить московское "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
"Какой российский игрок мог бы усилить "Динамо"? Тяжело сказать. Есть много хороших футболистов. Может быть, Максим Глушенков, он классно играл на старте чемпионат", - цитирует Овечкина "Советский Спорт".

После 8-ми сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 16 набранных очков.

Этим летом нападающий Максим Глушенков перешел в петербургский "Зенит" из московского "Локомотива" за 6,3 миллионов евро. Россиянин записал на свой счет девять забитых мячей и одну результативную передачу в семи встречах за команду Сергея Семака во всех турнирах. На данный момент нападающий восстанавливается после травмы руки, полученной в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).

Динамо Александр Овечкин Максим Глушенков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится