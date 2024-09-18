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Силкин - о "Спартаке": у всех команд есть взлeты и падения, сейчас они попали в не очень хорошую полосу

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Известный российский тренер Сергей Силкин высказался о выступлении "Спартака" в новом сезоне РПЛ.
Фото: premierliga.ru
- "Спартак" начал чемпионат очень хорошо. Но у каждой команды будут ямы. У всех команд есть взлeты и падения, сейчас они попали в такую не очень хорошую полосу. Но команда показывает неплохой футбол, - цитирует экс-наставника "Динамо" Legalbet.

"Спартак" в новом сезоне РПЛ под руководством Деяна Станковича провел восемь матчей в РПЛ и набрал 15 очков, красно-белые располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.

На прошлой неделе "Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1). В следующем туре РПЛ красно-белые на своем поле примут московское "Динамо", дерби пройдет 22 сентября, старт игры запланирован на 16:30 мск.

В Кубке России "Спартак" набрал в трех матчах шесть очков и лидирует в своей группе.

Сергей Силкин Спартак
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