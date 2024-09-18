Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
0 - 0 0 0
Факел1 тайм
ЦСКА
19:00
КраснодарНе начат
Ростов
19:00
ОренбургНе начат
Динамо Мх
21:15
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Болонья
19:45
ШахтерНе начат
Спарта
19:45
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Брюгге
22:00
Боруссия ДНе начат
Селтик
22:00
СлованНе начат
Манчестер Сити
22:00
ИнтерНе начат
ПСЖ
22:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
20:00
ХетафеНе начат

Сергеев ответил, связан ли его трансфер в "Крылья" с приходом Соболева и Гонду

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий Иван Сергеев ответил, связан ли его переход из "Зенита" в "Крылья Советов" с трансферами Александра Соболева и Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Трансферы нападающих - Соболева и Гонду - повлияли на твой уход? Мне об этом не говорили, не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в "Крылья", - сказал Сергеев.

Иван Сергеев перешел в самарские "Крылья Советов" в сентябре после того, как в "Зенит" пришел другие нападающие Александр Соболев и Лусиано Гонду. Сергеев ранее уже выступал за самарский клуб, принял участие в 66 матчах, в которых забил 51 гол, отдал 15 голевых передач, в сезоне 2020/21 стал лучшим бомбардиром, когда команда выступала в Первой лиге.

В "Зените" Иван сыграл 93 матча, забил 30 голов и сделал 15 ассистов, в составе сине-бело-голубых 29-летний форвард стал трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок России и трижды становился обладателем Суперкубка.

Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" 30 августа, по информации СМИ, петербуржцы заплатили за этот трансфер 10 миллионов евро. Часть болельщиков сине-бело-голубых не приняла экс-спартаковца, в недавнем кубковом матче с "Рубином" в адрес игрока скандировали оскорбительные кричалки.

Источник: Sport24

Александр Соболев Иван Сергеев Лусиано Гонду Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится