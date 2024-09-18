"Трансферы нападающих - Соболева и Гонду - повлияли на твой уход? Мне об этом не говорили, не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в "Крылья", - сказал Сергеев.
Иван Сергеев перешел в самарские "Крылья Советов" в сентябре после того, как в "Зенит" пришел другие нападающие Александр Соболев и Лусиано Гонду. Сергеев ранее уже выступал за самарский клуб, принял участие в 66 матчах, в которых забил 51 гол, отдал 15 голевых передач, в сезоне 2020/21 стал лучшим бомбардиром, когда команда выступала в Первой лиге.
В "Зените" Иван сыграл 93 матча, забил 30 голов и сделал 15 ассистов, в составе сине-бело-голубых 29-летний форвард стал трехкратным чемпионом России, выигрывал Кубок России и трижды становился обладателем Суперкубка.
Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" 30 августа, по информации СМИ, петербуржцы заплатили за этот трансфер 10 миллионов евро. Часть болельщиков сине-бело-голубых не приняла экс-спартаковца, в недавнем кубковом матче с "Рубином" в адрес игрока скандировали оскорбительные кричалки.
Источник: Sport24
Сергеев ответил, связан ли его трансфер в "Крылья" с приходом Соболева и Гонду
Нападающий Иван Сергеев ответил, связан ли его переход из "Зенита" в "Крылья Советов" с трансферами Александра Соболева и Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Крылья Советов"