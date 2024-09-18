По информации источника, 32-летний бразильский нападающий продолжает восстановления после травмы, его нет в общей тренировочной группе. Включение Виллиана в заявку на кубковую встречу под большим вопросом.
Матч между "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов" пройдет 19 сентября в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Виллиан пропустил матч 8-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо" (1:1).
Напомним, Виллиан Жозе присоединился к "Спартаку" в прошедшее летнее трансферное окно на правах свободного агента. Новобранец спартаковцев провел шесть матче в РПЛ и Кубке России, но пока не отметился результативными действиями.
Источник: Metaratings
Источник: форвард "Спартака" Виллиан Жозе пропустит матч из-за травмы
Нападающий "Спартака" Виллиан Жозе пропустит ближайший матч команды в Кубке России против "Крыльев Советов" из-за травмы.
Фото: ФК "Спартак"