Напомним, российский футболист американского клуба "Атланта Юнайтед" отличился в игре против "Интер Майами" и принес своей команде ничью - 2:2. Этот гол стал для Миранчука первым в составе нового клуба.
- Это любимый удар Миранчука, исполняет он его великолепно. Будет чаще бить - будут чаще залетать такие мячи. Хочу поздравить его с дебютным голом за "Атланту" и пожелать удачи в следующих матчах, - цитирует бывшего наставника "Локомотива" "Матч ТВ".
Миранчук перешел в "Атланту" из "Аталанты" минувшим летом. В составе итальянского клуба футболист в прошлом сезоне стал обладателем кубка Лиги Европы.
Семин - о дебютном голе Миранчука в МЛС: это его любимый удар
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал гол, забитый полузащитником Алексеем Миранчуком в матче МЛС.
Фото: ФК "Атланта"