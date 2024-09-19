Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
18:30
АхматНе начат
Химки
18:30
ЛокомотивНе начат
Спартак
20:45
Крылья СоветовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Фейеноорд
19:45
БайерНе начат
Црвена Звезда
19:45
БенфикаНе начат
Брест
22:00
ШтурмНе начат
Аталанта
22:00
АрсеналНе начат
Атлетико
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Монако
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
20:00
АтлетикНе начат

Семин - о дебютном голе Миранчука в МЛС: это его любимый удар

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал гол, забитый полузащитником Алексеем Миранчуком в матче МЛС.
Фото: ФК "Атланта"
Напомним, российский футболист американского клуба "Атланта Юнайтед" отличился в игре против "Интер Майами" и принес своей команде ничью - 2:2. Этот гол стал для Миранчука первым в составе нового клуба.

- Это любимый удар Миранчука, исполняет он его великолепно. Будет чаще бить - будут чаще залетать такие мячи. Хочу поздравить его с дебютным голом за "Атланту" и пожелать удачи в следующих матчах, - цитирует бывшего наставника "Локомотива" "Матч ТВ".

Миранчук перешел в "Атланту" из "Аталанты" минувшим летом. В составе итальянского клуба футболист в прошлом сезоне стал обладателем кубка Лиги Европы.

Юрий Семин Алексей Миранчук Атланта Юнайтед МЛС
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится