"Не удивляет, как питерские болельщики встретили Соболева. Но своей игрой он сможет доказать свою состоятельность и необходимость команде", - цитирует Боярского "Чемпионат".
Нападающий Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по оценке СМИ, составила 10 миллионов евро. Болельщики сине-бело-голубых освистали экс-игрока "Спартака" в дебютных матчах за "Зенит".
Сам Соболев, обратившись к болельщикам "Зенита" после трансфера, заявил, что понимает причины негатива в свой адрес и попросил предоставить ему шанс. В составе "Зенита" Соболев уже принял участие в 2-х матчах и записал на свой счет 1 голевую передачу.
Боярский: не удивляет то, как болельщики "Зенита" встретили Соболева
Музыкант Михаил Боярский поделился мнением об отношении болельщиков "Зенита" к новичку команды Александру Соболеву.
Фото: официальный сайт "Зенита"