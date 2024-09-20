"В пятницу я начну изучать язык. Для меня важно начать общаться на русском. Жаль, что меня не было на матче легенд. Я видел видео — это было восхитительно! Если в этом сезоне выиграем трофей, постараюсь выучить текст этой песни", - приводит слова Абены "РИА Новости".
Песня певицы МакSим "Знаешь ли ты", выпущенная в феврале 2007 года, приобрела большую популярность среди болельщиков московского "Спартака", которые исполняют её во время футбольных матчей. 11 сентября на матче легенд "Спартака" МакSим выступила с этой песней перед собравшимися на стадионе зрителями.
Миенти Абена перешёл в московский "Спартак" из будапештского "Ференцвароша" в августе 2024 года. Красно-белые заплатили за переход 29-летнего защитника сборной Суринама 1,2 млн евро. В текущем сезоне футболист провёл за "Спартак" 4 матча.
Защитник "Спартака" Абена: если выиграем трофей, выучу песню "Знаешь ли ты"
Защитник московского "Спартака" Миенти Абена сказал, что в случае выигрыша трофея постарается выучить текст песни певицы МакSим "Знаешь ли ты".
Фото: ФК "Спартак"