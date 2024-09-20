"Как руководителя клуба считаю Евгения Гинера одним из сильнейших, если не самым сильным за те двадцать лет, что я был в футболе", - сказал Аршавин.
Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в феврале 2001 года, с 2004 по 2006 годы занимал также должность президента Российской Премьер-Лиги, сохраняя при этом свой пост в армейском клубе. В сентябре 2010 года избран первым представителем России в исполкоме Ассоциации европейских клубов. В 2020 году полномочия армейского клуба перешли компании ВЭБ.РФ, но пост президента за Гинером сохранили.
Андрей Аршавин играл "Зенит" больше 10 лет, становился чемпионом России и лучшим игроком лиги. Также в составе петербургского клуба Аршавин выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы; бронзовый призер чемпионата Европы-2008.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин: как руководителя клуба считаю Гинера одним из сильнейших, если не самым сильным
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин дал оценку управленческим качествам президента ЦСКА Евгения Гинера.
Фото: ЦСКА