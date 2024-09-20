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Медведев: надеюсь, Марио Фернандес сможет принять участие в ветеранских матчах

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Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уход из команды защитника Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"
"Все надеялись, что перенесённая операция позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Врачи и он всё для этого делали. Марио работал в 3 раза больше, чем остальные. У него была мечта – вернуться. Мы были готовы продлить контракт, но по медицинским показателям этого не случилось. Надеюсь, он сможет принять участие в ветеранских матчах. На следующий матч легенд надо будет позвать Фернандеса", - приводит слова Медведева Metaratings.

Марио Фернандес и петербургский "Зенит" досрочно по обоюдному согласию расторгли договор. В составе сине-бело-голубых бразильский защитник с российским паспортом провёл 18 матчей, в которых он получил одну жёлтую карточек, а результативными действиями не отметился.

В настоящее время 34-летний футболист находится в статусе свободного агента. Пока о завершении карьеры бывший игрок сборной России по футболу не объявлял. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Марио Фернандеса в 1,5 млн евро.

Марио Фернандес Зенит Александр Медведев
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