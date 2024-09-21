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Погребняк считает, что "Динамо" не будет бороться за чемпионство в текущем сезоне РПЛ

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Экс-игрок сборной России и московского "Динамо" Павел Погребняк считает, что бело-голубые не будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
- На чемпионство — вряд ли. А за тройку будут бороться. Почему Тюкавин смазанно начал сезон? У него есть главное — доверие тренера. Его очень ценят в клубе. Свои голы он ещё забьёт. Думаю, пятнашечку положит, - цитирует Погребняка "Чемпионат".

Столичное "Динамо" в новом сезоне РПЛ в восьми турах набрало 16 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.

22 сентября коллектив Марцела Лички в дерби встретится со "Спартаком", начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Павел Погребняк Динамо
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