- Я смотрел обзор всех матчей Лиги чемпионов и видел игру Сафонова за "ПСЖ". Поздравляю его с сухарём! Думаю, у Матвея хорошие шансы заиграть там. Поэтому не удивлюсь, если он станет первым номером в "ПСЖ", все данные для этого есть, - передает слова Жиркова "Чемпионат".
Напомним, Cафонов стал игроком французского "ПСЖ" в летнее трансферное окно, перейдя из "Краснодара" за 20 миллионов евро.
В среду парижане на своем поле принимали "Жирону" (1:0) в Лиге чемпионов. В этой игре российский вратарь Сафонов дебютировал за "ПСЖ".
Ранее сообщалось, что Сафонов из-за повреждения основного вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы может сыграть и сегодня - в матче против "Реймса" в Лиге 1. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Жирков: думаю, у Сафонова хорошие шансы заиграть в "ПСЖ"
Экс-игрок "Зенита", ЦСКА и сборной России Юрий Жирков высказался о перспективах голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"