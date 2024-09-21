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Жирков: думаю, у Сафонова хорошие шансы заиграть в "ПСЖ"

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Экс-игрок "Зенита", ЦСКА и сборной России Юрий Жирков высказался о перспективах голкипера Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
- Я смотрел обзор всех матчей Лиги чемпионов и видел игру Сафонова за "ПСЖ". Поздравляю его с сухарём! Думаю, у Матвея хорошие шансы заиграть там. Поэтому не удивлюсь, если он станет первым номером в "ПСЖ", все данные для этого есть, - передает слова Жиркова "Чемпионат".

Напомним, Cафонов стал игроком французского "ПСЖ" в летнее трансферное окно, перейдя из "Краснодара" за 20 миллионов евро.

В среду парижане на своем поле принимали "Жирону" (1:0) в Лиге чемпионов. В этой игре российский вратарь Сафонов дебютировал за "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что Сафонов из-за повреждения основного вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы может сыграть и сегодня - в матче против "Реймса" в Лиге 1. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Юрий Жирков Матвей Сафонов ПСЖ
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