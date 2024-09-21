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Жирков: не стоит всерьёз воспринимать слова Глушенкова про сборную России

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Экс-игрок "Зенита" и сборной России Юрий Жирков прокомментировал высказывание форварда Максима Глушенкова о национальной команде.
Фото: ФК "Зенит"
- У Глушенкова травма, поэтому, думаю, он сказал это на эмоциях. Мне кажется, это не стоит воспринимать всерьёз. Возможно, Максим увидел, что нашей команде не удалось провести второй матч на минувших сборах, и это вылилось в подобные слова. Всё-таки очень обидно пролететь столько километров и в итоге сыграть только один матч, - цитирует Жиркова "Чемпионат".

Напомним, ранее футболист "Зенита" в интервью заявил, что не видит смысла играть за сборную России в товарищеских матчах. По его словам, ему лучше потренироваться со своими одноклубниками.

Глушенков пополнил состав петербургской команды перед началом нового сезона, до этого он выступал за "Локомотив". В составе "Зенита" Глушенков провел пять матчей в РПЛ и записал на свой счет семь забитых мячей. Сейчас форвард восстанавливается после травмы.

Сборная России на данный момент отстранена от участия в официальных матчах. В начале сентября национальная команда под руководством Валерия Карпина с крупным счетом обыграла Вьетнам (3:0) в товарищеском поединке.

Юрий Жирков Максим Глушенков Сборная России Зенит
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