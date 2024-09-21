Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
2 - 5 2 5
КраснодарЗавершен
Зенит
16:30
ФакелНе начат
Рубин
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 2 2 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Тюмень
1 - 2 1 2
РодинаЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Сочи2 тайм
Шинник
1 - 0 1 0
Торпедо2 тайм
КАМАЗ
17:30
УралНе начат
Нефтехимик
18:00
АланияНе начат
Балтика
21:15
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
0 - 2 0 2
Челси1 тайм
Тоттенхэм
17:00
БрентфордНе начат
Фулхэм
17:00
НьюкаслНе начат
Ливерпуль
17:00
БорнмутНе начат
Астон Вилла
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Лестер
17:00
ЭвертонНе начат
Саутгемптон
17:00
ИпсвичНе начат
Кристал Пэлас
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 0 0 0
Реал Сосьедад2 тайм
Осасуна
17:15
Лас-ПальмасНе начат
Валенсия
19:30
ЖиронаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Ювентус
19:00
НаполиНе начат
Лечче
21:45
ПармаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
16:30
ФрайбургНе начат
Бохум
16:30
ХольштайнНе начат
Вердер
16:30
БаварияНе начат
Унион
16:30
ХоффенхаймНе начат
Айнтрахт
19:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лилль
18:00
СтрасбургНе начат
Ренн
20:00
ЛансНе начат
Реймс
22:00
ПСЖНе начат

Силкин: "Динамо" для "Спартака" — удобный соперник. Последние две игры бело-голубых говорят о нестабильности состава

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский тренер Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 9-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Обе команды непредсказуемы. Можно сказать, что "Динамо" для "Спартака" — удобный соперник. Так еще и последние две игры бело-голубых говорят о нестабильности состава: вели 2:0, и, казалось бы, что уже все, победа, но они пропускали, хоть в конце и побеждали", - цитирует Силкина "СЭ".

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Динамо" состоится завтра, 22-го сентября, в 16:30 по московскому времени на "Лукойл Арене". В текущем сезоне команды встречались друг с другом в матче группового этапа Кубка России. В той встрече красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Угальде, Медина и Маслов.

После 8-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. Бело-голубые занимают четвертое место и имеют на одно очко больше.

Сергей Силкин Динамо Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится