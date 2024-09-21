"Обе команды непредсказуемы. Можно сказать, что "Динамо" для "Спартака" — удобный соперник. Так еще и последние две игры бело-голубых говорят о нестабильности состава: вели 2:0, и, казалось бы, что уже все, победа, но они пропускали, хоть в конце и побеждали", - цитирует Силкина "СЭ".
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Динамо" состоится завтра, 22-го сентября, в 16:30 по московскому времени на "Лукойл Арене". В текущем сезоне команды встречались друг с другом в матче группового этапа Кубка России. В той встрече красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Угальде, Медина и Маслов.
После 8-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. Бело-голубые занимают четвертое место и имеют на одно очко больше.
Силкин: "Динамо" для "Спартака" — удобный соперник. Последние две игры бело-голубых говорят о нестабильности состава
Фото: ФК "Динамо"