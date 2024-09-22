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Агент Селюк: Глушенков сказал правду, матчи с Кубой и Вьетнамом ценности не представляют

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Агент Дмитрий Селюк поддержал форварда "Зенита" Максима Глушенкова после его высказывания о нежелании играть за сборную России в товарищеских матчах.
Фото: ФК "Зенит"
- Он сказал правду. Игры с Вьетнамом и Кубой со спортивной точки зрения ценности не представляют, а наоборот выхолащивают футболистов лететь черт знает куда. В словах Глушенкова ничего такого нет, - цитирует Селюка "Спорт день за днем".

Напомним, Глушенков ранее заявил, что ему лучше потренироваться на базе "Зенита" со своими партнерами, чем играть в товарищеских матчах за сборную России. При этом футболист отметил, что все равно поехал бы в расположение национальной команды, если бы его вызвали.

Глушенков в текущем сезоне РПЛ выходил на поле в шести матчах, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Нападающий пополнил состав "Зенита" минувшим летом, перейдя из столичного "Локомотива" за шесть миллионов евро.

Дмитрий Селюк Максим Глушенков Зенит Сборная России
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