- Он сказал правду. Игры с Вьетнамом и Кубой со спортивной точки зрения ценности не представляют, а наоборот выхолащивают футболистов лететь черт знает куда. В словах Глушенкова ничего такого нет, - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
Напомним, Глушенков ранее заявил, что ему лучше потренироваться на базе "Зенита" со своими партнерами, чем играть в товарищеских матчах за сборную России. При этом футболист отметил, что все равно поехал бы в расположение национальной команды, если бы его вызвали.
Глушенков в текущем сезоне РПЛ выходил на поле в шести матчах, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.
Нападающий пополнил состав "Зенита" минувшим летом, перейдя из столичного "Локомотива" за шесть миллионов евро.
Агент Селюк: Глушенков сказал правду, матчи с Кубой и Вьетнамом ценности не представляют
Агент Дмитрий Селюк поддержал форварда "Зенита" Максима Глушенкова после его высказывания о нежелании играть за сборную России в товарищеских матчах.
Фото: ФК "Зенит"