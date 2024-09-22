Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Химки
14:15
ОренбургНе начат
Спартак
16:30
ДинамоНе начат
Ростов
16:30
Динамо МхНе начат
Нижний Новгород
19:00
ЛокомотивНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Манчестер Сити
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ЛеганесНе начат
Атлетик
17:15
СельтаНе начат
Вильярреал
19:30
БарселонаНе начат
Райо Вальекано
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
Монца
16:00
БолоньяНе начат
Рома
19:00
УдинезеНе начат
Интер
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
16:30
ВольфсбургНе начат
Штутгарт
18:30
Боруссия ДНе начат
Санкт-Паули
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
16:00
ГаврНе начат
Монпелье
18:00
ОсерНе начат
Анже
18:00
НантНе начат
Брест
18:00
ТулузаНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

"Если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши". Мостовой высказался о возможной стажировке в "Сельте"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Сельты" и национальной сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, согласился ли бы он пройти стажировку в клубе из Виго.
Фото: ФК "Сельта"
- Основная причина, по которой не рассматриваю стажировку в "Сельте" - логистика. Лететь 20 часов - тяжело. Но если поступит предложение и скажут: "Алекс, давай приезжай", то, может, плюну на все и поеду. А пока из команды не общались со мной. У меня там всего два человека осталось, с кем я играл.

Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут, - цитирует Мостового Sport24.

Мостовой был игроком "Сельты" с 1996 по 2004 год. На его счету 277 матчей за клуб из Виго во всех турнирах, в которых он забил 71 гол и сделал 26 ассистов на партнеров.

Также Мостовой выступал за московский "Спартак", французский "Страсбур" и ряд других зарубежных клубов. Карьеру футболиста Мостовой завершил в 2005 году в составе "Сельты".

Напомним, ранее наставник "Спартака" Деян Станкович заявил, что готов взять Мостового на стажировку в свой штаб. Сам Мостовой заявил, что пока не разговаривал с сербским специалистом на эту тему.

Александр Мостовой Сельта
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится