- Основная причина, по которой не рассматриваю стажировку в "Сельте" - логистика. Лететь 20 часов - тяжело. Но если поступит предложение и скажут: "Алекс, давай приезжай", то, может, плюну на все и поеду. А пока из команды не общались со мной. У меня там всего два человека осталось, с кем я играл.
Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут, - цитирует Мостового Sport24.
Мостовой был игроком "Сельты" с 1996 по 2004 год. На его счету 277 матчей за клуб из Виго во всех турнирах, в которых он забил 71 гол и сделал 26 ассистов на партнеров.
Также Мостовой выступал за московский "Спартак", французский "Страсбур" и ряд других зарубежных клубов. Карьеру футболиста Мостовой завершил в 2005 году в составе "Сельты".
Напомним, ранее наставник "Спартака" Деян Станкович заявил, что готов взять Мостового на стажировку в свой штаб. Сам Мостовой заявил, что пока не разговаривал с сербским специалистом на эту тему.
"Если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши". Мостовой высказался о возможной стажировке в "Сельте"
Бывший полузащитник "Сельты" и национальной сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос, согласился ли бы он пройти стажировку в клубе из Виго.
Фото: ФК "Сельта"