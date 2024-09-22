- Конечно, результатом матча с "Локомотивом" мы недовольны, но команда играла. Все отмечают, что "Пари НН" выглядит гораздо лучше, чем еще несколько игр назад. Но счет на табло не в нашу пользу. Решение об отставке тренера принимает исключительно совет директоров клуба. Пока эта тема не в повестке.
В воскресенье, 22 сентября, "Пари НН" уступило на своем поле московскому "Локомотиву" в матче 9-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:3. Это поражение стало для нижегородской команды шестым в текущем чемпионате. Также в активе подопечных Саши Илича одна ничья и две победы.
На данный момент "Пари Нижний Новгород" с 7 набранными очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. От зоны вылета в Первую лигу команду отделает всего два балла.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Пари НН" - о возможной отставке Илича: пока эта тема не в повестке
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможную отставку главного тренера команды.
Фото: ФК "Пари НН"