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Гендиректор "Пари НН" - о возможной отставке Илича: пока эта тема не в повестке

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможную отставку главного тренера команды.
Фото: ФК "Пари НН"
- Конечно, результатом матча с "Локомотивом" мы недовольны, но команда играла. Все отмечают, что "Пари НН" выглядит гораздо лучше, чем еще несколько игр назад. Но счет на табло не в нашу пользу. Решение об отставке тренера принимает исключительно совет директоров клуба. Пока эта тема не в повестке.

В воскресенье, 22 сентября, "Пари НН" уступило на своем поле московскому "Локомотиву" в матче 9-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:3. Это поражение стало для нижегородской команды шестым в текущем чемпионате. Также в активе подопечных Саши Илича одна ничья и две победы.

На данный момент "Пари Нижний Новгород" с 7 набранными очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. От зоны вылета в Первую лигу команду отделает всего два балла.

Источник: "Чемпионат"

Давид Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Саша Илич
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