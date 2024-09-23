"С первого дня трансферного окна мы ждали в нашей команде Ивана Сергеева. Мы рассматривали и других нападающих, но приоритетным был Иван. Никто не спорит с тем, что Артем большой футболист. У меня с ним хорошие отношения. Но на тему возможного прихода в "Крылья Советов" мы с ним ни разу не разговаривали", - цитирует Корниленко "Матч ТВ".
В летнее трансферное окно состав "Крыльев Советов" пополнил центральный нападающий "Зенита" Иван Сергеев. Сумма трансфера оценивается в 2 миллиона евро. Перед осуществлением сделки ходили слухи об интересе самарского клуба к экс-форварду сборной России Артему Дзюбе.
Дзюба в конечном итоге стал игроком "Акрона" из Тольятти. Иван Сергеев провел 1 матч за "Крылья Советов" после возвращения - в 8-м туре против "Рубина" (2:0). Результативными действиями нападающий не отметился. 23-го сентября в заключительном матче 9-го тура Премьер-лиги "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Ахматом".
Корниленко: с Дзюбой на тему перехода не разговаривали. Приоритетной целью "Крыльев Советов" был Сергеев
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился деталями работы по поиску центрального нападающего в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"