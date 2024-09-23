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Глушенков: играть за сборную свой страны - большая честь

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Нападающий "Зенита" Максим Глушенков высказался о вызове в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
"Как я говорил ранее, играть за сборную свой страны — большая честь. Ничего не изменилось. Если я нужен на поле команде и тренеру, то поеду. Дай бог, чтобы не было травм", - цитирует Глушенкова "Матч ТВ".

Нападающий петербургского "Зенита" Максим Глушенков попал в расширенный список сборной России на учебно-тренировочный сбор, который состоится в октябре. Напомним, что Глушенков не смог принять участие в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0) из-за полученного повреждения в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).

Ранее Глушенков заявил, что ему интереснее тренироваться с бразильцами из "Зенита", чем участвовать в товарищеских матчах России с Вьетнамом и Таиландом.

Максим Глушенков Зенит Сборная России
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