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Смородская: "Локомотив" кует кадры для сборной. Прекрасно!

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Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала включение в расширенный состав сборной России по футболу 8 "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Это очень здорово, что в этом списке так много игроков «Локомотива». Это означает, что "Локомотив" кует кадры для сборной, для футбола. Прекрасно", - приводит слова Смородской "Матч ТВ".

23 сентября был опубликован расширенный состав сборной России по футболу для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в начале октября. В этот список попали восемь игроков московского "Локомотива": Лантратов, Самошников, Сильянов, Баринов, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Пиняев.

Ольга Смородская Локомотив Сборная России
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