Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, бывший футболист, последним клуба которого был "Краснодар", будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор 43-летнему Бугаеву вступил в законную силу.
Бугаев завершил карьеру футболиста в 2010 году. Он выступал за московское "Торпедо", "Локомотив", "Томь" и ряд других клубов. На его счету семь матчей за национальную сборную России, в составе которой он был участником чемпионата Европы-2004.
Бывший футболист сборной России осужден на 9,5 лет тюрьмы
Алексей Бугаев, экс-игрок сборной России, осужден на девять с половиной лет тюрьмы за покушение на незаконный сбыт наркотиков.
Фото: Сборная России по футболу