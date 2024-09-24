Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Кубань-Холдинг
14:00
СочиНе начат
Амкар
17:00
ЧерноморецНе начат
Челябинск
17:00
ТюменьНе начат
Волга Ул
19:30
РоторНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
20:00
ОсасунаНе начат
Севилья
20:00
ВальядолидНе начат
Реал Мадрид
22:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Бывший футболист сборной России осужден на 9,5 лет тюрьмы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Алексей Бугаев, экс-игрок сборной России, осужден на девять с половиной лет тюрьмы за покушение на незаконный сбыт наркотиков.
Фото: Сборная России по футболу
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, бывший футболист, последним клуба которого был "Краснодар", будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор 43-летнему Бугаеву вступил в законную силу.

Бугаев завершил карьеру футболиста в 2010 году. Он выступал за московское "Торпедо", "Локомотив", "Томь" и ряд других клубов. На его счету семь матчей за национальную сборную России, в составе которой он был участником чемпионата Европы-2004.

Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится