- "Зенит" приобрел золотого мальчика - Евгения Латышонка. Он уже очень хорош в своем деле. Это лучший российский вратарь за последние годы. "Зенит" вообще молодцы! Они не только иностранцев покупают, но и лучших российских футболистов, - цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.
Латышонок пополнил состав петербургской команды в летнее межсезонье, до этого он выступал за "Балтику", с которой в прошлом сезоне дошел до финала Кубка России.
На счету вратаря 10 матчей за клуб с берегов Невы и четыре пропущенных гола. В семи встречах Латышонок смог сохранить свои ворота "сухими".
"Зенит" в текущем сезоне РПЛ набрал 23 очка и лидирует в таблице чемпионата России. Отрыв от идущего на второй строчке "Краснодара" составляет в два очка.
Кавазашвили: "Зенит" вообще молодцы! Они не только иностранцев покупают, но и лучших российских игроков
Анзор Кавазашвили, в прошлом выступавший за "Спартак" и сборную СССР, высказался о голкипере "Зенита" Евгении Латышонке.
Фото: ФК "Зенит"