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Кавазашвили: "Зенит" вообще молодцы! Они не только иностранцев покупают, но и лучших российских игроков

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Анзор Кавазашвили, в прошлом выступавший за "Спартак" и сборную СССР, высказался о голкипере "Зенита" Евгении Латышонке.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" приобрел золотого мальчика - Евгения Латышонка. Он уже очень хорош в своем деле. Это лучший российский вратарь за последние годы. "Зенит" вообще молодцы! Они не только иностранцев покупают, но и лучших российских футболистов, - цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Латышонок пополнил состав петербургской команды в летнее межсезонье, до этого он выступал за "Балтику", с которой в прошлом сезоне дошел до финала Кубка России.

На счету вратаря 10 матчей за клуб с берегов Невы и четыре пропущенных гола. В семи встречах Латышонок смог сохранить свои ворота "сухими".

"Зенит" в текущем сезоне РПЛ набрал 23 очка и лидирует в таблице чемпионата России. Отрыв от идущего на второй строчке "Краснодара" составляет в два очка.

Евгений Латышонок Анзор Кавазашвили Зенит
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