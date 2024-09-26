"Все-таки за российским футболом не очень хотят следить, не пристально смотрят. Все варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. Допустим, "Зениту" вообще мало кто может что-то противопоставить. Какой в этом интерес? Мне нужно было какое-то движение", - цитирует Сафонова "Матч ТВ".
Российский голкипер Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Сафонов провел за парижан во всех турнирах два матча, один из которых - на групповом этапе Лиги чемпионов с "Жироной" (1:0).
После 9-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на два очка, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив", который отстает от петербуржцев на два очка.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов.
Сафонов - о российском футболе: все варятся в своем котле, половина матчей не интересны
Экс-игрок "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"