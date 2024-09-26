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Деменко: Станкович поставил игру "Спартаку", но "Локомотив" мне все-таки больше нравится

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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался перед встречей 10-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Московское дерби пройдет 28 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по столичному времени.

- Что касается "Спартака", то у него есть игра. Станкович поставил игру, дал эмоции, у них есть футбол. Но "Локомотив" сейчас мне все-таки больше нравится. Он как будто сейчас лучше выстроен, слажен, - передает слова бывшего футболиста красно-белых "Газета.ру".

После девяти сыгранных туров "Спартак" с 16 очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице. "Локомотив" набрал 21 балл и занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.

"Спартак" в девятом туре РПЛ играл с московским "Динамо", встреча завершилась вничью со счетом 2:2. "Локомотив" в гостях провел матч с "Пари НН" и одержал победу со счетом 3:1.

Максим Деменко Деян Станкович Спартак Локомотив
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