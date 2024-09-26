Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, петербургский клуб должен выплатить 30 тысяч рублей.
Болельщики сине-бело-голубых выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес футболиста своей команды в матче 4-го тура Кубка России с "Рубином", который завершился победой "Зенита" со счетом 2:0.
27-летний Соболев заключил соглашение с "Зенитом" 30 августа. Предыдущим клубом нападающего был московский "Спартак", за который он выступал с 2020 года.
"Зенит" в текущем сезоне в девяти турах набрал 23 очка и возглавляет таблицу РПЛ. В следующем туре коллектив Сергея Семака на выезде встретится с "Краснодаром", матч пройдет 28 сентября.
Источник: Sport24
"Зенит" оштрафован за оскорбительные кричалки в адрес Соболева
"Зенит" оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков клуба в адрес форварда Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"