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Валерий Овчинников: заморские тренеры - это хорошо, но не для "Пари НН", такая специфика города

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Экс-наставник нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников высказался о проблемах "Пари НН" на старте сезона.
Фото: официальный сайт "Пари НН"
"Для начала бы в "Пари НН" я бы не убирал Юрана. Заморские тренеры - это хорошо, но только не для Нижнего Новгорода. "Пари НН" нужно обращать внимание на российских тренеров, ведь такая специфика города. Я не видел, чтобы на трибуны стадиона повалил народ", - заявил Овчинников.

Российский тренер Сергей Юран был уволен с поста наставника "Пари НН" в апреле текущего года. Его место занял сербский специалист Саша Илич. В прошлом сезоне "Пари НН" под управлением Илича попал в стыковые матчи, где по сумме двух встреч сохранил свое место в РПЛ в противостоянии с тульским "Арсеналом".

После 9-ти туров нового сезона нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Саши Илича 7 набранных очков. Отрыв от зоны прямого вылета составляет 1 очко.

Источник: "Чемпионат"

Нижний Новгород Саша Илич Сергей Юран Валерий Овчинников
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