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Пиняев: надеюсь, забью гол в матче со "Спартаком"

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Нападающий московского "Локомотива" Сергей Пиняев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
"Впереди интересный матч, дерби. Всем будет интересно: и болельщикам, и нам, футболистам. Будем всех ждать на стадионе, постараемся порадовать хорошей игрой и, надеюсь, успешным результатом. Знаю, все ждут моих голов, я тоже их жду. Надеюсь, со "Спартаком" получится это сделать", - приводит слова Пиняева "Матч ТВ".

Московский "Локомотив" 28 сентября на своём поле в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 примет московский "Спартак". Матч должен начаться в 16:30 по московскому времени.

"Локомотив" в первых девяти матчах набрал 21 очко, что позволяет "железнодорожникам" занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе у "Спартака" 16 очков, и красно-белые на данный момент расположились на пятой строчке.

Сергей Пиняев в текущем сезоне принял участие в 11 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Сергей Пиняев Локомотив Спартак
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