"Думаю, что Карпин не будет персонально готовиться под Дзюбу. Безусловно, приход Артема воодушевил "Акрон", но против него сыграют обученные защитники "Ростова", которые хорошо играют в воздухе и читают игру. Дзюбе будет очень сложно против этих защитников, это однозначно, хоть он за "Локомотив" и делал хет-трик против "Ростова", – приводит слова Балахнина Metaratings.
Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Ростовом" и тольяттинским "Акроном" пройдёт 28 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена". Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
После первых девяти туров "Ростов" с 12-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Акрона" на данный момент 8 очков, которые позволяют клубу из Самарской области располагаться на двенадцатой строчке.
Балахнин: Карпин не будет персонально готовиться под Дзюбу
Футбольный тренер Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Ростовом" и тольяттинским "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"