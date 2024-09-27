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Бистрович: Вернблум был самым жестким в ЦСКА по отношению к молодым

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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал об отношении к молодым футболистам со стороны Понтуса Вернблума и Алана Дзагоева.
Фото: ПФК ЦСКА
"О, да, он [Вернблум - прим. ред.] был самым жестким [по отношению к молодым] (смеется). Мы же с ним были опорными полузащитниками. Понтус каждый раз обращал внимание на мои действия, и если я допускал ошибку — ругался на меня (смеется). После его ухода, думаю, Дзага, сильнее других оказывал давление на молодежь. Но мы все понимали, что надо учиться у таких футболистов. Если будешь делать все правильно, то станешь таким же, как они", - приводит слова Бистровича официальный сайт ПФК ЦСКА.

Понтус Вернблум выступал за московский ЦСКА с января 2012 года до августа 2018 года. За это время шведский полузащитник принял участие в 224 матчах, в которых забил 22 года, отдал 17 голевых передач, получил 94 жёлтых карточек (две из них стали вторыми в матче) и одну прямую красную карточку.

Кристиян Бистрович пополнил состав московского ЦСКА в январе 2018 года. При этом хорватский полузащитник неоднократно отправлялся в аренду. В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 6 матчах, в которых получил 2 жёлтые карточки.

Понтус Вернблум Кристиян Бистрович ЦСКА Алан Дзагоев
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