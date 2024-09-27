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Гендиректор "Пари НН" - о Черышеве: мы действительно смотрели на него, оценивали и мысленно встраивали в клуб

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что вингер Денис Черышев мог оказаться в летнее трансферное окно в составе нижегородцев.
Фото: Getty Images
- Этим занимался спортивный блок. Лично у меня общения с Денисом не было. Но мы действительно смотрели на него, оценивали и мысленно встраивали в клуб. Но аналитика первична, поэтому до конкретики не дошло.

Напомним, в четверг, 26 сентября, российский фланговый нападающий Денис Черышев перешел в греческий клуб "Панионис". Стороны заключили трудовое соглашение сроком на один год.

Ранее 33-летний вингер выступал за "Венеция". Этим летом игрок стал свободным агентом.

Источник: "СЭ"

Давид Мелик-Гусейнов Денис Черышев Нижний Новгород
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