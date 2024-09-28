По информации источника, 27-летний парагваец из-за проблем со здоровьем рискует пропустить предстоящее дерби. Окончательное решение о попадания легионера красно-белых в заявку на матч с "Локомотивом" будет принято позднее.
Напомним, футболист получил повреждение в матче с "Динамо", который состоялся 22 сентября и завершился результативной ничьей - 2:2.
В текущем сезоне полузащитник провел за "Спартак" восемь матчей и сделал две результативные передачи на партнеров.
Матч между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет сегодня, 28 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 мск.
Медина пополнил состав "Спартака" летом 2023 года, перейдя из ЦСКА. Контракт футболиста с красно-белыми действует до 2026 года, а рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.
Источник: Мetaratings
Медина рискует пропустить матч с "Локомотивом"
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина может не принять участия в матче 10-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"