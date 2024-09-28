Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
14:00
АхматНе начат
Локомотив
16:30
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат
Ростов
20:00
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
14:30
Манчестер СитиНе начат
Ноттингем Форест
17:00
ФулхэмНе начат
Эвертон
17:00
Кристал ПэласНе начат
Челси
17:00
БрайтонНе начат
Брентфорд
17:00
Вест ХэмНе начат
Арсенал
17:00
ЛестерНе начат
Вулверхэмптон
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
АлавесНе начат
Райо Вальекано
17:15
ЛеганесНе начат
Реал Сосьедад
19:30
ВаленсияНе начат
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
16:00
ИнтерНе начат
Дженоа
19:00
ЮвентусНе начат
Болонья
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Фрайбург
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия М
16:30
УнионНе начат
Майнц
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
Бавария
19:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
18:00
НиццаНе начат
Гавр
20:00
ЛилльНе начат
Монако
20:00
МонпельеНе начат

Медина рискует пропустить матч с "Локомотивом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина может не принять участия в матче 10-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, 27-летний парагваец из-за проблем со здоровьем рискует пропустить предстоящее дерби. Окончательное решение о попадания легионера красно-белых в заявку на матч с "Локомотивом" будет принято позднее.

Напомним, футболист получил повреждение в матче с "Динамо", который состоялся 22 сентября и завершился результативной ничьей - 2:2.

В текущем сезоне полузащитник провел за "Спартак" восемь матчей и сделал две результативные передачи на партнеров.

Матч между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет сегодня, 28 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Медина пополнил состав "Спартака" летом 2023 года, перейдя из ЦСКА. Контракт футболиста с красно-белыми действует до 2026 года, а рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в пять миллионов евро.

Источник: Мetaratings

Хесус Медина Спартак Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится