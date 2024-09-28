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Билялетдинов: Глушенков легковат, ему самое место в Испании

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Бывший полузащитник "Локомотива" и "Эвертона" Динияр Билялетдинов высказался о нападающем "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков легковат. Ему самое место в Испании (смеётся). В Европе ценятся ребята, способные делать разницу, которые могут сами себе создать момент и его реализовать. То есть даже если тебя валтузит команда, ты взял и создал момент - 1:0 и игра меняется. Ценится создание моментов для себя и партнёров", - сказал Билялетдинов.

Максим Глушенков в прошедшее летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит". В текущем сезоне 25-летний нападающий забил девять голов и сделал одну голевую передачу в восьми матчах во всех турнирах. В августе Максим получил травму руки и в последних играх не выходил в старте сине-бело-голубых. Напомним, в прошлом сезона, когда Глушенков выступал за красно-зеленых, он стал лучшим ассистентом чемпионата России, сделав 16 голевых пасов. Столько же ассистов в РПЛ отдавал бывший игрок "Зенита" Халк в сезоне-2015/16.

После девяти матчей "Зенит" идет на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка. В эту субботу, 28 сентября, команда Сергея Семака в 10-м туре сыграет в гостях с "Краснодаром", клубы разделяет всего два балла. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, встречу обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

Источник: "Чемпионат"

Динияр Билялетдинов Максим Глушенков
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