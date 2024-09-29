- За счет чего удалось победить? За счет хорошей игры в атаке и в обороне. Будут ли повышенные премиальные за эту победу? Нас не обидели, - передает слова воспитанника "Локомотива" "Евро-Футбол".
Напомним, встреча 10-го тура между "Локомотивом" и "Спартаком" прошла 28 сентября, в субботу, "железнодорожники" победили со счетом 3:1. Команда Михаила Галактионова имеет в своем активе после десяти туров 24 очка и располагается на втором месте в таблице РПЛ.
Следующим соперником "Локомотива" в РПЛ станут "Крылья Советов", матч пройдет 6 октября, старт игры запланирован на 16:30 по столичному времени.
26-летний Сарвели пополнил состав "железнодорожников" летом на правах аренды. На счету футболиста девять матчей в РПЛ, один гол и два ассиста на партнеров.
Форвард "Локомотива" Сарвели о повышенных премиальных за победу над "Спартаком": нас не обидели
Нападающий "Локомотива" Владислав Сарвели высказался после победы в дерби со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"