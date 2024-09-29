Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
16:30
ХимкиНе начат
Динамо Мх
19:00
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
3 - 0 3 0
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
2 - 0 2 0
Тюмень2 тайм
Арсенал Тула
17:00
УфаНе начат
Торпедо
17:00
СочиНе начат
КАМАЗ
17:30
ШинникНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Черноморец
18:00
СоколНе начат
Чайка
18:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Манчестер Юнайтед
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
0 - 1 0 1
Жирона2 тайм
Атлетик
17:15
СевильяНе начат
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
Атлетико
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Торино
2 - 3 2 3
ЛациоЗавершен
Рома
0 - 0 0 0
Венеция1 тайм
Комо
16:00
ВеронаНе начат
Эмполи
19:00
ФиорентинаНе начат
Наполи
21:45
МонцаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
16:30
АйнтрахтНе начат
Хоффенхайм
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
0 - 0 0 0
Лион1 тайм
Анже
18:00
РеймсНе начат
Нант
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Страсбург
21:45
МарсельНе начат

Дзюба: не хочу сравнивать себя с Яшиным, но даже его гнобили болельщики

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Акрона" Артем Дзюба порассуждал о признании.
Фото: ФК "Акрон"
- Есть многие примеры, когда футболистов признали только лишь после завершения карьеры. Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать. Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики, он не мог играть домашние матчи, а после игры на "Уэмбли" все изменилось.

Артем Дзюба, выступающий на позиции центрального нападающего, стал игроком тольяттинского "Акрона" в это летнее трансферное окно. За свою новую команду форвард провел четыре матча, в которых записал на свой счет один забитый гол и три результативные передачи на партнеров.

Всего за карьеру на счету 36-летнего Дзюбы 550 матчей на клубном уровне, в которых он забил 200 мячей и 30 голов в 55 играх за национальную сборную России. Ему также принадлежит звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. В составе "Зенита" и "Ростова" игрок завоевал 11 различных титулов.

Источник: "РБ Спорт"

Артем Дзюба Акрон Лев Яшин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится