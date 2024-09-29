- Есть многие примеры, когда футболистов признали только лишь после завершения карьеры. Пройдет 15-20 лет, и только потом начинают по-настоящему признавать. Я не хочу сравнивать себя со Львом Яшиным, но даже его гнобили болельщики, он не мог играть домашние матчи, а после игры на "Уэмбли" все изменилось.
Артем Дзюба, выступающий на позиции центрального нападающего, стал игроком тольяттинского "Акрона" в это летнее трансферное окно. За свою новую команду форвард провел четыре матча, в которых записал на свой счет один забитый гол и три результативные передачи на партнеров.
Всего за карьеру на счету 36-летнего Дзюбы 550 матчей на клубном уровне, в которых он забил 200 мячей и 30 голов в 55 играх за национальную сборную России. Ему также принадлежит звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. В составе "Зенита" и "Ростова" игрок завоевал 11 различных титулов.
Источник: "РБ Спорт"
Дзюба: не хочу сравнивать себя с Яшиным, но даже его гнобили болельщики
Форвард "Акрона" Артем Дзюба порассуждал о признании.
Фото: ФК "Акрон"