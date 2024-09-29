Вчера, 28 сентября, "Краснодар" при своих болельщиках нанес поражение петербургскому клубу, забив два безответных мяча. Благодаря этой победе "быки" возглавили таблицу чемпионата.
- Матч очень хороший получился. "Краснодар" заслуженно обыграл "Зенит". Да, в моменте с первым голом была ошибка Вячеслава Караваева. Но с другой стороны, Джон Кордоба очень здорово сориентировался и сыграл в этой ситуации, - передает слова Деменко "РБ Спорт".
Деменко также отметил, что благодаря этой победе "Краснодар" может побеждать в дальнейшем и набирать очки.
"Краснодар" с 24 баллами лидирует в РПЛ, у "Зенита" 23 очка и третья позиция в таблице чемпионата России.
Бывший футболист Деменко: "Краснодар" заслуженно обыграл "Зенит"
Фото: ФК "Краснодар"