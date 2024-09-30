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Колосков: Виллиан Жозе приехал в РПЛ как будто на курорт

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о нападающем "Спартака" Виллиане Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
"По тем минутам, которые Виллиан Жозе провел на поле, трудно хоть как-то оценить его игру. Пока вообще непонятно, чем он заслужил приглашение в "Спартак". Приехал в РПЛ как будто на курорт", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

Виллиан Жозе перешел в московский "Спартак" из испанского "Реал Бетис" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро, бразилец подписал контракт до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 6 миллионов евро.

Всего нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. После 10-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 16 набранных очков.

Вячеслав Колосков Виллиан Жозе Спартак
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