"Для нападающего 36 лет это нормально. Еще год-два может поиграть. Мы видим, что Роналду до 40 играет в Саудовской Аравии. Примеры есть, тот же Ибрагимович долго играл. Если будет тренироваться и должным образом относиться, то будет играть. Стимул, который, у него есть будет его вдохновлять и помогать играть", - приводит слова Дьякова "Спорт День за Днём".
В сентябре 2024 года Артём Дзюба на правах свободного агента подписал однолетний контракт с тольяттинским "Акроном". С момента своего перехода 36-летний нападающий принял участие в 4 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
Последним клубом форварда был московский "Локомотив". Кроме него, Дзюба выступал за московский "Спартак", томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", турецкий "Адана Демирспор". В составе сборной России нападающий провёл 55 матчей, в которых забил 30 голов и отметился 15 результативными передачами.
Дьяков - о возрасте Дзюбы: ещё поиграет, примеры есть - Роналду, Ибрагимович
Бывший защитник "Ростова" и московского "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал продолжение карьеры профессионального футболиста Артёмом Дзюбой в 36 лет.
Фото: ФК "Акрон"